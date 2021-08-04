Насильнику и убийце 14-летней девочки в Ижевске вдвое увеличили срок

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Верховный суд Удмуртии в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Завьяловского района, который в 2001 году изнасиловал и убил 14-летнюю девочку. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, мужчине увеличили срок с 11 до 22 лет.

«Следствием и судом первой инстанции установлено, что в 2001 году осужденный в Первомайском районе г. Ижевска совершил изнасилование и убийство 14-летней девочки. Преступление было раскрыто спустя 19 лет благодаря последовательной и планомерной работе следователей СК и полицейских, в результате которой в мае прошлого года были получены сведения о лицах, причастных к совершению преступления», - говорится в сообщении.

Напомним, суд первой инстанции назначил убийце 11 лет лишения свободы. Одному из фигурантов дела удалось уйти от наказания.

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