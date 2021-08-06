Последние новости Ижевска на 6 августа 2021 года: ижевский Магнето, золото Олимпиады и упавший в траншею

Ижевск Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 августа, пятница. Ура! По прогнозам синоптиков, сегодня будет отличная погода – до +24°С без дождей.

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Перекрытие и ремонт дорог

Фото: Анастасия Михайлова

В Ижевске продолжается кампания по ремонту теплострасс. Из-за этого на выходные перекрывается участок улицы Новошестнадцатой на пересечении с улицей Телегина.

Кроме этого, с 5 августа начали ремонтировать улицу М. Горького. Все дорожные работы будут проводиться в ночное время.

Победа на Олимпиаде

Фото: Олимпийский комитет России, t.me/olympic_russia

Представитель Удмуртии Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом по боксу. В финальном поединке среди мужчин до 57 кг он одолел американца Дюка Рэгана и завоевал золото Олимпиады в Токио.

Смена директора на концерне

Фото: Сергей Грачев

Генеральный директор концерна «Калашников» в Ижевске Дмитрий Тарасов досрочно ушел со своего поста.

И.о. гендиректора концерна стал Владимир Лепин, который до 2020 года возглавлял концерн «Техмаш» в Туле.

Человек-Магнето

Марк Ижболдин из Ижевска уверяет, что владеет магнетизмом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Марку Ижболдину 55 лет. Он работает охранником в одном из предприятий Ижевска. Мужчина уверен – он обладает экстрасенсорными способностями, может лечить людей и притягивать к себе предметы. Журналист «Комсомолки» побывала у него в гостях, чтобы увидеть все своими глазами.

Противостояние кафе и ребенка-инвалида

По словам очевидцев, кафе отказало в обслуживании маме с ребенком-инвалидом. Фото: Pixabay

В Ижевске разгорелся скандал из-за кафе Nami (Нами): заведение якобы отказало в обслуживании матери с ребенком-инвалидом. Историей заинтересовались прокуратура и детский омбудсмен. «Комсомолка» тоже поговорила с очевидцами и представителями кафе.

Упавший в траншею

Фото: instagram.com/pss_izh

В Ижевске рано утром 5 августа мужчина упал в разрытую траншею и получил травмы.

Будьте здоровы, хорошего дня!