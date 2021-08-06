Угнал автобус и столкнулся с «Мерседесом»: в Ижевске осудили бывшего водителя ИПОПАТ

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

В столице Удмуртии осудили бывшего водителя АО «ИПОПАТ». Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, пьяный мужчина в нерабочее время угнал автобус и совершил ДТП, причинив компании ущерб на сумму 265 тысяч рублей.

Напомним, 27 июля 2020 года у 46-летнего мужчины был выходной. В пьяном состоянии он проник на территорию автопарка, угнал ЛиАЗ, столкнулся с «Мерседесом», а после врезался в бетонный забор.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения)», - говорится в сообщении прокуратуры.

Суд назначил горе-угонщику наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.

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