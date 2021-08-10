Гороскоп на 11 августа для ижевчан: Ракам не будет равных в работе, а Девам стоит заняться спортом

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ОВЕН

День довольно тяжелый, придется приложить много усилий – поверьте, они точно не будут напрасными.

ТЕЛЕЦ

Не стоит надеяться на то, что кто-то решит за вас ваши проблемы. Очень многое сегодня придется делать самому.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы сегодня уверены в себе и амбициозны. Однако едва ли эта уверенность соответствует реальным возможностям хотя бы наполовину.

РАК

В работе сегодня вам нет равных. За что бы вы ни брались – все идет как по маслу. Сегодня ни в коем случае нельзя ссориться с родными и близкими.

ЛЕВ

Не лучший день для выяснения отношений в семье. Стоит быть снисходительнее к родным людям в ситуациях, когда они, на ваш взгляд, не правы. В конце концов, вполне вероятно, что не правы именно вы.

ДЕВА

Хороший день для занятий спортом – стоит этим воспользоваться. Кто знает - может быть, это даже войдет в привычку.

ВЕСЫ

Сегодня вы грустны, и если бы вам самим была известна причина вашей печали, то все было бы куда проще. Постарайтесь поднять себе настроение.

СКОРПИОН

Не пытайтесь добиться цели малыми силами. Иногда это срабатывает, но точно не сегодня.

СТРЕЛЕЦ

Постарайтесь быть посерьезнее. День требует холодного расчета и более или менее глубокого анализа.

КОЗЕРОГ

Самое время помириться с теми, кого ненароком обидели. Обратите внимание на здоровье сердечно-сосудистой системы.

ВОДОЛЕЙ

Тихий день, довольно эмоциональный вечер. Вероятно, получится победить застарелые комплексы и приобрести полезные привычки.

РЫБЫ

Эмоции будут бить ключом. Важно обуздать их, иначе есть риск сгореть без остатка.

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