Где в Ижевске появятся новые светофоры

Фото: архив КП

В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» с начальником Отдела пропаганды ГИБДД МВД по УР Александром Мельниковым и главным инженером СБиДХ Ижевска Маратом Чемалтыновым обсудили, где будут ремонтироваться светофоры, обновится разметка и поменяется организация дорожного движения в городе.

Подробнее - в нашем подкасте.

Напомним, что «Комсомолка» проводит конкурс «Самый красивый котенок Ижевска». Если у вас есть питомец в возрасте до года, участвуйте и выигрывайте призы. Присылайте фото своего котенка на kp@mgcentr.ru или в группу «ВКонтакте». Подробные правила участия в конкурсе можно прочитать здесь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Зенит-Ижевск» примет «Торпедо-Миасс» в матче Кубка России 11 августа

Парк Кирова в Ижевске отметит 87-летие