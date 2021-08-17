Погода в Ижевске 17 августа: смог и жара до +31 °С

В Ижевск вновь пришла жара Фото: Амир Закиров

Доброе утро, любимый город! На календаре вторник, 17 августа. Что ждать от погоды сегодня, расскажет «Комсомолка».

По данным синоптиков Удмуртского гидрометцентра, в республике вновь установилась жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха на этой неделе прогнозируется выше климатических норм на 6-8 °С.

Так, в этот вторник температура воздуха составит +26...+31 °С. Ночью ожидается +13...+18 °С.

Небо переменно облачное, преимущественно без осадков. Из-за скопления частиц пыли и дыма смог сохраняется. Южный ветер дует со скоростью 6-11 м/с.

Внимание! С 19 августа с затоком жаркого тропического воздуха с южных регионов Европейской России и Казахстана температурный фон продолжит повышаться. Днем в четверг воздух может прогреться до +34 °С, местами есть вероятность сильной жары до +35 °С.

Берегите себя. Желаем отличного дня!

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