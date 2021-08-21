Погода в Ижевске 21 августа: сильная жара до +37 °С и облачность

А как вы спасаетесь от жары? Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! До конца недели в Удмуртии сохранится жара.

По данным синоптиков Удмуртского гидрометцентра, сегодня в республике ожидается опасное явление – сильная жара. Воздух прогреется от +32 до +37 °С. Небо будет переменно облачным, днем осадков не ожидается.

Ночью столбик термометра опустится до +22...+20 °С. Местами пройдут кратковременные дожди.

В эти сутки южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Кстати, мы рассказали, какой прогноз синоптики делают на осень.

Отличных выходных!

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