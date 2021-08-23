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Общество23 августа 2021 5:39

Погода в Ижевске 23 августа: пасмурно и до +28°C

Рассказываем о погоде на день
Дмитрий Коренев
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 23 августа, понедельник. «Комсомолка» расскажет прогноз погоды на день.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в столице Удмуртии будет жарко: днем температура воздуха поднимется до +28°C. Ожидается сплошная облачность, однако дождей синоптики не обещают. Ветер днем юго-западный, 2,6 м/с; вечером северо-западный, 2,1 м/с.

Солнце сядет в 19:48. Атмосферное давление ниже нормы, до 752 мм.рт.ст.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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