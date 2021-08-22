Задержание лихача на «семерке» и водитель, сбивший двух женщин: обзор самых серьезных ДТП за неделю в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии.

ПОПАЛ ПОД ГРУЗОВИК

15 августа в Удмуртии 15-летний мотоциклист без прав попал под грузовик. Юноша ехал на незарегистрированном мотоцикле. В результате аварии мотоциклист был госпитализирован.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

НЕ БЫЛО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

15 августа, в поселке Ува 19-летний водитель насмерть сбил 49-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода без световозвращающих элементов на одежде.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ЗАДЕРЖАЛИ ЛИХАЧА

16 августа сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя отечественного авто, устроившего опасное дрифт-шоу на улице Удмуртской.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

МАССОВОЕ ДТП

19 августа на перекрестке улиц Ленина – 40 лет Победы произошло массовое ДТП с участием четырех машин. Один из водителей получил травмы.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

СБИЛ ДВУХ ЖЕНЩИН

21 августа возле поселка Дорожный водитель иномарки сбил двух женщин, которые переходили через дорогу. Одна женщина скончалась на месте, вторую доставили в больницу.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

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