6 исторических зданий Ижевска, которые закрыты и ждут реконструкции

Собрали самые интересные, но недоступные для ижевчан места Фото: Архив КП

На улицах Ижевска можно найти много интересных исторических объектов: Национальная библиотека, арсенал, соборы и церкви... Одни из них открыты для посещения, другие, к сожалению, давно закрыли свои двери для ижевчан – не хватает средств, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. А ведь они могут стать интересными точками притяжения. «Комсомолка» собрала шесть недоступных зданий, которые хотелось бы отремонтировать в городе.

Главный корпус «Ижмаша»

Здание уже давно стало аварийным. Но в 2018 году оно еще и лишилось шпиля Фото: Архив КП

Это здание – один из неофициальных символов Ижевска. С завода началась история города, но сейчас этот символ находится в заброшенном состоянии. Внутрь заходить просто опасно. Наш журналист когда-то побывала на экскурсии около здания.

Смотреть видеосюжет 2 года после пожара на башне Ижмаше : экскурсия по территории бывшего завода

В 2018 году случилось трагическое событие для «Ижмаша»: на башне из-за пожара обрушился шпиль.

Будущее здания вызывало немало дискуссий: здесь предлагали открыть технопарк, развлекательный центр или просто продать за один рубль. Глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что реконструкция обойдется минимум в 2 млрд рублей. В этом году на проведение изыскательских работ выделили 26 млн рублей.

Дом природы

Дом природы находится на Якшур-Бодьинском тракте Фото: Архив КП

Теоретически, в Дом природы может попасть любой желающий: здание не охраняется. Но находиться там тоже рискованно.

Когда-то это был «живой уголок» города: в нем было много экзотических растений, настоящий живой крокодил и клетки с маленькими животными, птицами.Его открыли в 1980-е годы. Но в нулевые здесь появилось министерство и владелец автосалона, который открыл здесь кафе. С того момента здание постепенно умирало: протекала крыша, денег на ремонт не было. В 2014 начали отключать отопление, со временем не стало и сторожей. Спустя еще два года в Доме природы снял видео известный блогер Дмитрий Солодянкин.

Смотреть видеосюжет Заброшенный "Дом природы", Ижевск

Так широкая аудитория смогла увидеть, как в кадках продолжают стоять пожухлые растения, а в разбитых стеллажах – чучела животных.

В 2020 году в соцсетях начал разгораться скандал: около Дома природы стали вырубать деревья. Оказалось, что участок передали в аренду.

Театр Короленко

Труппа театра переехала в здание на улице М. Горького Фото: Архив КП

Театр Короленко действовал с 1946 по 2011 год. Его закрыли, потому что здание пришло в негодность. Предполагалось, что на его месте построят автовокзал или организации культуры и искусства.

В 2016 году здание передали в собственность республики, там расположился ансамбль «Айкай». Тогда же там начали реставрировать фасад, но в городе продолжала появляться информация о сносе здания. За театр вступились неравнодушные горожане, и от сноса здания отказались.

В итоге там решили открыть центр удмуртской культуры. Его концепцию представят к концу 2021 года.

Завод Бодалева

Завод Бодалева находится на набережной Ижевска Фото: Архив КП

На набережной за забором стоит пивзавод Бодалева. Он появился в городе во второй половине XIX века. Считается, что он долго искал подходящую для производства воду, и обнаружил ее в районе современной набережной Ижевска.

В советские годы здесь продолжалось развиваться пивоваренное дело. Но со времен перестройки здание стало приходить в упадок. Предполагалось, что на нескольких зданиях на набережной, в том числе на заводе Бодалева, появятся развлекательные центры.

Дача Петрова

В даче петрова когда-то располагался пионерский лагерь Фото: Константин ИВШИН

О Даче Петрова мы подробно рассказывали в 2013 году. Предположительно, ее построили в 1913 году. В ней жил Иван Петров, крупный производитель оружия.

Судьба здания изменилась после революции. Сначала в нем появился санаторий для рабочих, потом — пионерский лагерь.

Сейчас дачу окружает забор. Впрочем, некоторые смельчаки все равно туда забираются. О ней также снял видео блогер Дмитрий Солодянкин.

В 2019 году здание внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Однако найти собственника дачи не получалось.

Дом Лятушевича

Дом Лятушевича начинали ремонтировать Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Дом Лятушевича находится совсем рядом с Национальной библиотекой Ижевска, которую совсем скоро откроют для посетителей.

Дом принадлежал Захарию Лятушевичу, протоиерею, настоятелю Пророко-Ильинской церкви. В 1819 году дом перешел в казну. Его использовали для разных целей: заводской аптеки, приемного покоя госпиталя, для квартир чиновников. В 1946 году сюда переехал краеведческий музей.

В наше время здание пришло в упадок. Несколько лет он пустовал. В 2016 году памятник архитектуры начали ремонтировать. А в 2018 году его передали Национальной библиотеке. Пока его дальнейшая судьба неизвестна.

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