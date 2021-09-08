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Общество8 сентября 2021 17:40

Бизнес-тренер и писатель из Ижевска Игорь Зорин: секреты эффективного общения

Очередной выпуск программы «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск»
Источник:kp.ru
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Психолог, бизнес-тренер, писатель Игорь Зорин. Фото: архив КП

Психолог, бизнес-тренер, писатель Игорь Зорин. Фото: архив КП

Как улучшить навыки общения? Для чего и кому это нужно? Как лучше вести себя в конфликтных ситуациях с агрессором и что делать, если агрессор - вы? А также как выявить токсичную коммуникацию и как относиться к непрошенной критике?

На все эти вопросы ответил психолог, бизнес-тренер, писатель Игорь Зорин в новом выпуске программы «Комьюнити 107.6» на радио «КП - Ижевск».

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