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Общество11 сентября 2021 7:03

Переменная облачность и небольшое похолодание ожидаются в Ижевске 11 сентября

Рассказываем о погоде на день
Мария Яковенко
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Погода в Ижевске 11 сентября. Фото: unsplash.com

Погода в Ижевске 11 сентября. Фото: unsplash.com

Доброе утро, Ижевск! На календаре суббота, 11 сентября. Синоптики сообщают о небольшом похолодании – сегодня станет холоднее на один градус, чем вчера. Подробнее о прогнозе на день расскажет «Комсомолка».

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем температура воздуха в столице Удмуртии составит +13 °C. Ожидается облачная погода, но местами проглянет солнце. Вечером переменная облачность сохранится. Ветер днем и вечером северо-западный, 4,7 м/с и 3,5 м/с соответственно.

Солнце сядет в 18:58. Атмосферное давление ниже нормы, до 751 мм рт. ст.

Ночью облачность может сохраниться, температура опустится до +7 °C.

Кстати! Мы рассказали о погоде на всю осень. Посмотреть можно здесь.

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