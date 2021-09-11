224 человека заболели коронавирусом в Удмуртии на 11 сентября

Статистика заболеваемости ковидом на утро 11 сентября. Фото: unsplash.com

За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели еще 224 человека. В числе заболевших 41 ребенок и 28 человек старше 65 лет. О такой статистике на утро 11 сентября сообщает оперштаб республики.

167 человек победили коварную болезнь и были выписаны. К сожалению, скончались 14 человек. Женщинам было 57, 79, 88, 72, 80, 80, 92 года. Мужчинам было 69, 69, 65, 64, 73, 87, 39 лет.

Всего на 11 сентября в республике зарегистрировано:

- 49 064 лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом;

- 40 397 выздоровевших;

- 1720 летальных исходов;

- 1 617 356 проведенных исследований на коронавирусную инфекцию за весь период пандемии, из них за последние сутки – 6 011;

- 376 056 человек вакцинировали за весь период пандемии, из них 312 063 получили второй компонент;

- 33 324 человека получили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт.

Состояние заболевших на 11 сентября оценивается как: 5 910 в удовлетворительном, 1 337 средней степени тяжести, 260 в тяжелом.

Кстати, «Комсомолка» узнала, в каких двух точках Ижевска будут действовать мобильные пункты вакцинации 11 и 12 сентября.

Берегите себя!

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