Погода в Ижевске 13 сентября: небольшие дожди и до +16°С

Возможны небольшие дожди Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! Синоптики обещают прохладную погоду, возможны небольшие дожди. Подробнее о том, каким будет прогноз на понедельник, расскажет «Комсомолка».

«13 сентября к территории республики подойдет фронтальная система североатлантического циклона, местами пройдут небольшие дожди», - сообщает Гидрометцентр Удмуртии.

По данным метеорологической организации, днем 13 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит около +14..+16°С. Скорость юго-восточного ветра составит 4-9 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в ночь с 13 на 14 сентября температура воздуха упадет до +13…+14°С. Ветер изменит направление на юго-западное, скорость его составит 3 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

Желаем вам отличного дня!

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