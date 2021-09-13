Бронзовый олимпийский призер из Удмуртии Юлия Каримова получила государственную награду

Юлия Каримова в Кремле (вторая слева). Фото: пресс-служба Минспорта УР

11 сентября в московском Кремле призерам Олимпиады в Токио торжественно вручили государственные награды. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, стрелок из Ижевска, бронзовый олимпийский призер Юлия Каримова Указом Президента РФ получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Награды присуждены за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Олимпиаде в Токио», - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой же медали удостоилась еще одна спортсменка из Удмуртии – теннисистка Надежда Пушпашева, завоевавшая бронзу на Паралимпиаде. В ближайшее время президент России встретится с победителями и призерами Паралимпийских игр для вручения наград.

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