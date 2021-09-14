Резкое снижение температурного фона прогнозируют в Удмуртии 15 сентября

Днем температура воздуха составит +8..13°С Фото: Алена Селезнева

Завтра. 15 сентября, на территории Удмуртии прогнозируются дожди. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, ветер немного ослабнет – ожидаются максимальные порывы до 12-14 м/с против сегодняшних 15-18 м/с.

«Температурный фон резко понизится. В ночные часы температура воздуха составит 4..9°С, днем 8..13°С», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня во второй половине дня через республику пройдет холодный фронт, местами возможны грозы.

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