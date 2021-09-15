Погода в Ижевске 15 сентября: до +13 и дожди

15 сентября в Ижевске пройдут дожди
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вас ждет позитивный и продуктивный рабочий день. Но по традиции мы предлагаем вам начать его с прогноза погоды от «Комсомолки».
По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня похолодает до +11…+13. Пройдут умеренные дожди.
О погоде на неделю мы подробно рассказывали здесь.
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