Погода в Ижевске 15 сентября: до +13 и дожди

15 сентября в Ижевске пройдут дожди Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вас ждет позитивный и продуктивный рабочий день. Но по традиции мы предлагаем вам начать его с прогноза погоды от «Комсомолки».

По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня похолодает до +11…+13. Пройдут умеренные дожди.

О погоде на неделю мы подробно рассказывали здесь.

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