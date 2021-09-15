125 кг свежих яблок уничтожили в Ижевске

125 кг яблок раздавили в Ижевске. Фото: Pixabay

В Ижевске обнаружили и уничтожили 125 кг яблок неизвестного происхождения. Это сделали в рамках мероприятий по контролю за оборотом растительной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

Партию яблок нашли в одном из павильонов на ул. Пойма, 23. Товарных этикеток и маркировочных знаков на коробке не было. Также собственник не предъявил документы на ввоз продукции и подтверждения о ее фитосанитарном состоянии и безопасности.

14 сентября партию яблок раздавили. Нарушителя привлекут к административной ответственности за нарушения закона в сфере карантина.

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