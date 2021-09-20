Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал достойным результат «Единой России» на выборах в Госдуму РФ

Глава региона голосовал на участке, расположенном в Доме Дружбы народов. Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Сегодня, 20 сентября, в ходе аппаратного совещания глава Удмуртии и руководитель регионального отделения «Единой России» Александр Бречалов поделился мнением о предварительных итогах выборов в Государственную Думу России. По его мнению, партия и избиратели подверглись «беспрецедентному давлению».

«Уверен новая команда, которая будет представлять Удмуртию в Госдуме, будет так же эффективна, как и прежняя. У нас много задач, проектов, под которые нужно привлекать средства. Всех поздравляю с хорошим результатом. Мы понимали заранее специфику этих выборов. Беспрецедентное давление было и на партию, и на избирателей, но главное: активно, легитимно, честно и с достойным результатом для партии «Единая Россия», — заявил Бречалов.

Напомним, по итогам обработки более 98% протоколов правящая партия лидирует в регионе по партийным спискам, а единороссы Андрей Исаев и Олег Гарин побеждают в голосовании по одномандатным округам. Также предварительно известно, что «Единая Россия» получит больше половины мандатов в райсоветах республики.

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