Погода в Ижевске на 21 сентября: до +11 и без дождей

21 сентября 2021 дождей не ожидается Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы хорошо выспались в этот осенний день. А «Комсомолка» расскажет, какая нас ждет сегодня погода.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха прогреется всего до +9…+11 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5 — 10 м/с.

Подробнее о погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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