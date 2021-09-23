Следственный комитет и прокуратура проверят инцидент с аварийной посадкой вертолета санавиации в Ижевске

Вертолет совершил аварийную посадку около 13:00

Инцидент с аварийной посадкой вертолета санавиации на территории 1 Республиканской клинической больницы Ижевска проверят следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На борту воздушного судна находилось четыре человека, предварительно пострадавших нет. Вертолет марки Ансат, бортовой номер RA-20014, принадлежащий АО «Русские вертолетные системы», выполнял полёт по маршруту Можга – Ижевск», - говорится в сообщении.

Свою проверку по факту жесткой посадки вертолета проведет и Приволжская транспортная прокуратура.

Напомним, сегодня вертолет санитарной авиации совершил аварийную посадку на крышу гаража 1 Республиканской клинической больницы в Ижевске. На момент происшествия в вертолете находились четыре человека, среди них – транспортируемый пациент. При посадке легкое сотрясение получил фельдшер. Погибших нет. Доставленного вертолетом санавиации пациента успешно прооперировали.

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