286 домов капитально отремонтируют в Удмуртии в 2022 году

реестр домов, которые ждет капремонт, уже сформирован Фото: Амир Закиров

В 2022 году капитальный ремонт сделают в 286 домах, формирующих взносы на счете регоператора. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Реестр домов уже утвержден.

В 63 домах заменят лифты. В общей сложности на эти цели направят 348 млн рублей. Напомним, до 2025 года нужно заменить все «подъемники», срок эксплуатации которых истек. «Комсомолка» рассказывала, как это можно сделать.

185 домов из запланированных были включены в программу ремонта еще на период 2019 — 2021. Но они не были обеспечены средствами по муниципальному образованию. На их ремонт в 2022 году направят более 115 млн рублей. Большую часть денег (74 млн рублей) направят на обновление инженерных систем. Больше всего таких домов в Глазове — 25.

Также в 2022 отремонтируют 38 домов из региональной программы капремонта на 2022 — 2024 годы. Их начнут ремонтировать в районах, где полностью завершены работы предыдущей «трехлетки»: в Малопургинском, Красногорском, Шарканском, Якшур-Бодьинском районах Удмуртии. На это потратят 19 млн рублей.

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