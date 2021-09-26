Количество операторов на горячей линии по коронавирусу увеличили в Удмуртии

Теперь в колл-центре по коронавирусу будут отвечать на звонки десять человек Фото: Константин ИВШИН

В два раза увеличилось количество операторов, которые отвечают на звонки в консультационном центре по коронавирусу. Об этом сообщила в своем Instagram Эльвира Пинчук, зампредседателя правительства Удмуртии.

Раньше на звонки отвечали пять человек, теперь — 10. В общей сложности в консультационном центре работает 21 диспетчер.

Получить ответ на свой вопрос о ковиде можно получить каждый день по номеру +7 (800) 100-24-47, в будни — с 8:00 до 19:00, в выходные — с 8:00 до 16:00.

Напомним, горячая линия для пациентов с коронавирусом открылась 5 октября 2020 года. Позже режим работы колл-центра продлили.

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