Туман ожидается в Удмуртии 1 октября

Туман в Удмуртии прогнозируют 1 октября Фото: Амир Закиров

В Удмуртии ожидается ухудшение погодных условий ночью и утром 1 октября. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на ГБУ «Удмуртский ЦГМС», на территорию республики местами опустится туман.

Видимость ухудшится до 500 метров и менее. Пешеходам и водителям рекомендуют быть особо внимательными на дорогах.

Кстати! Недавно мы рассказали о шести небанальных мест для прогулок и фотосессий в Ижевске. Многие из них появились недавно. Подробнее.

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