Гороскоп на 1 октября для ижевчан: Водолеям стоит сходить в кино, а Скорпионам – чаще бывать на свежем воздухе

Что ждет ижевчан в пятницу? Фото: pixabay.com

ОВЕН

На фоне предыдущего этот день покажется просто волшебным. Особенно хорошо все будет на рабочем фронте.

ТЕЛЕЦ

Тельцам стоит вплотную заняться своим здоровьем. Запишитесь в спортзал или просто начните бегать – день этому явно благоприятствует.

БЛИЗНЕЦЫ

Максимально спокойный день. При этом вы и глазом моргнуть не успеете, как он пролетит.

РАК

Раки будут усиленно грустить, и это плохо скажется на их продуктивности. С осенней хандрой можно и нужно бороться.

ЛЕВ

Львы будут сильно разочарованы в близком человеке. Пелена спадет с ваших глаз, и вы увидите его истинное лицо.

ДЕВА

Звезды рекомендуют не зацикливаться на мнении окружающих и начать, наконец, жить своим умом.

ВЕСЫ

Рассчитывайте только и исключительно на свои силы. Никто вам сегодня не поможет, кроме вас самих.

СКОРПИОН

Скорпионам звезды рекомендуют проводить побольше времени на свежем воздухе. Не знаете, куда сходить осенним вечером? Не беда – вот вам целых 6 мест для превосходной (а главное, совершенно бесплатной!) прогулки.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам не помешало бы развеяться. Благо, вечер пятницы – лучшее время для этого.

КОЗЕРОГ

День сложно назвать плохим, но большой радости от него тоже не ждите. Следите за своими деньгами.

ВОДОЛЕЙ

Вечером определенно стоит сходить в кино (однако, не забывайте об антиковидных ограничениях).

РЫБЫ

День будет наполнен тихими радостными моментами. Сильно перерабатывать сегодня не рекомендуется.

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