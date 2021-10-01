Карта распространения коронавируса на 1 октября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 1 октября коронавирус подтвердился у 260 жителей Удмуртии. 24 человека скончались, 183 – выздоровели. Ижевск, Воткинск, Глазов и Игринский район второй день подряд продолжают лидировать по суточному приросту числа заболевших.
Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 25 306 (+140 по отношению к утру 30 сентября)
Воткинск — 2 279 (+20)
Глазов — 2 463 (+17)
Игринский район — 1 304 (+14)
Кизнерский район — 517 (+9)
Воткинский район — 637 (+8)
Малопургинский район — 623 (+7)
Увинский район — 1 757 (+7)
Сарапульский район — 575 (+5)
Можга — 2 627 (+4)
Можгинский район — 627 (+4)
Якшур-Бодьинский район — 643 (+3)
Кезский район — 547 (+3)
Каракулинский район — 319 (+3)
Сарапул — 1 977 (+3)
Завьяловский район — 2 313 (+3)
Глазовский район — 483 (+2)
Красногорский район — 528 (+2)
Селтинский район — 429 (+2)
Ярский район — 368 (+2)
Балезинский район — 956 (+1)
Дебесский район — 374 (+1)
Шарканский район — 839
Алнашский район — 782
Сюмсинский район — 601
Камбарский район — 520
Юкаменский район — 475
Вавожский район — 462
Киясовский район — 396
Граховский район — 371
Карта распространения коронавируса на 30 сентября доступна здесь.
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