Карта распространения коронавируса на 1 октября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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На утро 1 октября коронавирус подтвердился у 260 жителей Удмуртии. 24 человека скончались, 183 – выздоровели. Ижевск, Воткинск, Глазов и Игринский район второй день подряд продолжают лидировать по суточному приросту числа заболевших.

Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 25 306 (+140 по отношению к утру 30 сентября)

Воткинск — 2 279 (+20)

Глазов — 2 463 (+17)

Игринский район — 1 304 (+14)

Кизнерский район — 517 (+9)

Воткинский район — 637 (+8)

Малопургинский район — 623 (+7)

Увинский район — 1 757 (+7)

Сарапульский район — 575 (+5)

Можга — 2 627 (+4)

Можгинский район — 627 (+4)

Якшур-Бодьинский район — 643 (+3)

Кезский район — 547 (+3)

Каракулинский район — 319 (+3)

Сарапул — 1 977 (+3)

Завьяловский район — 2 313 (+3)

Глазовский район — 483 (+2)

Красногорский район — 528 (+2)

Селтинский район — 429 (+2)

Ярский район — 368 (+2)

Балезинский район — 956 (+1)

Дебесский район — 374 (+1)

Шарканский район — 839

Алнашский район — 782

Сюмсинский район — 601

Камбарский район — 520

Юкаменский район — 475

Вавожский район — 462

Киясовский район — 396

Граховский район — 371

Карта распространения коронавируса на 30 сентября доступна здесь.

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