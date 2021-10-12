Погода в Ижевске 12 октября: до +14 и без осадков

12 октября ожидается переменная облачность Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! надеемся, вы выспались и зарядились хорошим настроением. А «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра сегодня поднимется до +12…+14 градусов. Без осадков, ожидается переменная облачность. Ветер южный, 3 — 8 м/с.

Ранее мы рассказывали о погоде на неделю.

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