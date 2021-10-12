Минздрав Удмуртии опубликовал график пункта вакцинации в Ижевске на октябрь

Прививку от коронавируса можно поставить ежедневно
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Министерство здравоохранения Удмуртии сообщает, что поставить прививку от коронавируса можно ежедневно в Центре общественного здоровья на пл. им. 50-летия Октября, 21. В будни он работает с 8:00 до 19:00, в выходные — с 10:00 до 16:00.
Вакцинацию могут пройти лица старше 18 лет. Для этого нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
По будням с 13:00 до 13:30 в пункте проводится влажная уборка, проветривание и кварцевание. Более точный график работы можно узнать на сайте Минздрава.
Пункт работает всего 10 дней. Но здесь уже поставили прививку 1887 человек. Всего за выходные 9 и 10 октября защитили свой иммунитет 6 119 жителей.
Ранее из-за сложной эпидемиологической обстановки закрылись мобильные пункты, где можно было поставить прививку. Напомним, что в регионе ввели обязательную вакцинацию.
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