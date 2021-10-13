Актер из Ижевска Сергей Гилев снялся в программе режиссера Федора Бондарчука «Кино в деталях»

Сергей Гилев в программе «Кино в деталях». Фото: ctc.ru

Известный актер из столицы Удмуртии Сергей Гилев стал гостем программы режиссера Федора Бондарчука «Кино в деталях» (18+) на телеканале СТС. В частности, в интервью Сергей рассказал, почему он так и не получил высшее образование.

«Образование у меня среднее. Оказалось, что в Ижевске нет интересных вузов, если ты хочешь чего-то необычное. Есть вуз про медицину, про технику, гуманитарный и сельскохозяйственный. В сельскохозяйственный я поступил на заочное, отучился немного… Просто потому что все говорили, что надо учиться, все вокруг… И ты с детства знаешь, что надо получить высшее образование. И ты идешь для галочки куда-то учиться. Я отучился на первом курсе два года и ушел оттуда. Поэтому высшего образования у меня нет», – поделился он.

Сергей Гилев в программе «Кино в деталях». Фото: ctc.ru

Переехав из Ижевска в Москву, Сергей поступил на журналистику, но вскоре разочаровался и в этой специальности.

«Я пришел на занятия и подумал, блин, я могу сам учить всех этих ребят, и мне неохота быть здесь. Тоже два года на первом курсе, и не окончил», – говорит он.

Сергей Гилев в программе «Кино в деталях». Фото: ctc.ru

По словам Гилева, во время работы грузчиком в книжном магазине он «перечитал все, что можно». До 39 лет Сергей «жил в свое удовольствие, радовался жизни, работал» и не знал, чем будет заниматься через год или пять лет.

Также он довольно подробно рассказал о приглашении сняться в нашумевшем сериале «Чики» (18+).

«Я не знаю, как можно было из меня сделать человека, которого он (Эдуард Оганесян – прим. ред.) из меня сделал. Потому что это самая супермегарежиссерская роль в истории моего кино. Он мне четко сказал: «Ты будешь вот таким и таким, у тебя будет вот такая прическа, у тебя будет такой взгляд, у тебя будут усы, ты будешь говорить ровно вот так, как я тебе скажу, ты будешь говорить ровно те слова, которые я тебе написал, – не очень много, ты будешь ходить так, как я тебе сказал. И все получилось!» – поделился Сергей.

Сергей Гилев в программе «Кино в деталях». Фото: ctc.ru

В ходе интервью Гилев похвастался, что наконец-то побывал на вершине Эльбруса, и рассказал о своих ролях в еще не вышедших фильмах.

По признанию Сергея, на улице его пока не узнают.

«Ну один-два раза было где-то. Это самое удобное – ты актер, и тебя не узнают. Поздняя слава… Не знаю. Люди хорошо ко мне относятся. Или я прихожу к режиссеру, а они могут на пробах уделять мне полтора часа. А раньше я должен был самопробы отправить, а тут мы можем поболтать, попробовать одно другое, третье», – резюмировал ижевчанин.

Полностью программу можно посмотреть здесь.

Напомним, бывший ведущий ижевского радио «Адам» (104,7 ФМ, 12+) Сергей Гилев стал популярен в июне 2020 года, когда на экраны вышел сериал «Чики» (18+). В октябре 2020 года Сергея номинировали на премию GQ (ДжиКью) в номинации «Человек года». Также он снимался в остросюжетном сериале «Хрустальный» (18+), сериале по роману Алексея Иванова «Пищеблок» (18+), в сериале «Пассажиры» (18+) и сериале «Контакт» (18+).

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