Проверка слуха: в Удмуртии ужесточат ковидные ограничения?

Что известно об антиковидных мерах в Удмуртии Фото: Амир Закиров

23 октября в социальных сетях начали появляться анонимные сообщения со ссылкой на некий источник в правительстве Удмуртии, о том, что с 30 октября республику ждут новые ковидные ограничения. В их перечень якобы войдут режим самоизоляции, комендантский час и посещение по QR-коду даже продуктовых магазинов и аптек.

Тем не менее, никаких официальных документов, подтверждающих введение подобных ограничительных мер, на данный момент правительством Удмуртии не опубликовано. Также пока не принято никаких официальных решений, касающихся работы учреждений республики в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Скриншот из социальных сетей

При этом в пресс-службе главы и правительства Удмуртии отмечают значительную активизацию прививочной кампании против коронавируса. Так, с 18 по 22 октября, всего за пять дней, прививки сделали 27 786 человек. За минувшую рабочую неделю первый компонент двухкомпонентных вакцин был введен 12 831 жителю Удмуртии, завершили вакцинацию 3 417 человек. Еще 11 538 человек получили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Таким образом по состоянию на 22 октября в регионе привили уже 51% от числа подлежащих вакцинации жителей. Ранее неоднократно отмечалось, что только высокий уровень иммунизации жителей позволит избежать серьезных ограничительных мер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 23 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

- В Ижевске оштрафовали пятерых нарушителей масочного режима в общественном транспорте