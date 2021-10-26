Пункт вакцинации от коронавируса откроется на улице Пушкинской в Ижевске

В Ижевске откроется второй пункт вакцинации от коронавируса Фото: Ильяс Бекмансуров

На улице Пушкинской, 157 (офис «Сбербанка») с 26 октября откроют новый пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Поставить прививку в нем можно по будням с 9:00 до 18:00, по субботам — с 9:00 до 14:00. Воскресенье — выходной.

Для вакцинации в здании оборудуют отдельный вход. С собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.

Защититься от коронавируса также можно на пл.50 лет Октября, 21 или в поликлинике по месту жительства.

Напомним, в регионе действуют новые ограничения из-за ковида. Для граждан старше 60 лет вводится самоизоляция, новые правила действуют для развлекательных заведений. Детские сады в период нерабочих дней будут функционировать в режиме дежурных групп, а школьников отправят на дистант.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Чем заняться в Ижевске с QR-кодом и без него: 9 развлечений в рамках антиковидных мер

Погода на неделю в Ижевске: снег и небольшой плюс

Яркий вкус осени в заведениях Ижевска