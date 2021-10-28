Находящийся под домашним арестом глава Октябрьского района Алексей Девяткин может быть уволен еще до окончания следствия

Алексей Девяткин находится под домашним арестом. Фото: архив КП

Глава администрации Октябрьского района Ижевска Алексей Девяткин, которого задержали в октябре, может быть уволен еще до окончания следствия. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 16+) рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

«Глава Октябрьского района находится под домашним арестом. В интересах следствия я не могу все детали разглашать. Но хочу сказать, что с такими руководителями мы прощались, прощаемся и будем прощаться, не дожидаясь окончания следствия», – заявил он.

Сейчас районом руководит один из заместителей Девяткина.

Напомним, глава Октябрьского района обвиняется по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»), 14 октября его отправили на домашний арест. Подробности дела пока не раскрываются.

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