В Удмуртии могут пересмотреть ограничения по работе объектов допобразования

С 8 ноября в Удмуртии ослаблены антиковидные ограничения в сфере образования. Фото: Амир Закиров

В Удмуртии могут пересмотреть антиковидные ограничения в сфере дополнительного образования. Об этом в ходе сегодняшнего аппаратного совещания сообщил глава региона Александр Бречалов.

«Как вы знаете, у нас есть определенные ограничения, касающиеся допобразования: принимают детей, чьи родители имеют документ о вакцинации, медотвод или ПЦР-тест. Я поручаю Эльвире Зиннуровне [Пинчук] и Сергею Витальевичу [Смирнову] проработать этот вопрос. Считаю, что родители правы: получается, что в школе мы не требуем эти документы, а на допобразование – требуем. Поэтому до конца сегодняшнего дня прошу обсудить этот вопрос с коллегами из Роспотребнадзора»», — заявил Бречалов.

Напомним, с 8 ноября в республике ослаблены антиковидные ограничения в сфере торговли и образования.

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