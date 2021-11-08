13 учителей в Нижнекамске отстранят от работы за отказ вакцинироваться против коронавируса

Всего в образовательных учреждениях Нижнекамска будут отстранены 57 сотрудников. Фото: архив КП

В Нижнекамске (Республика Татарстан) от работы будут отстранены сразу 13 школьных учителей, отказавшихся ставить прививку против коронавирусной инфекции. Как сообщает «КП-Казань», их учебные часы будут распределены между другими педагогами.

«Всего в образовательных учреждениях города будут отстранены 57 сотрудников. В детсадах это число составило 37 человек – 3 воспитателя и 34 работника из обслуживающего персонала», – сообщает казанская «Комсомолка».

По словам исполняющего обязанности руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиля Муллина, при отстранении сотрудников школ не должны пострадать учеба и питание детей.

Напомним, в Удмуртии на фоне высоких темпов вакцинации с 8 октября смягчены антиковидные ограничения в сфере образования и торговли. Также сегодня глава региона Александр Бречалов поручил проработать вопрос пересмотра ограничений по работе дополнительного образования.

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