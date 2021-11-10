Диспансеризацию и профосмотры в республике приостановили с 7 октября. Фото: pixabay.com

С 22 ноября в Удмуртии могут возобновить углубленную диспансеризацию населения, сообщил в ходе прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов. По его слова, все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.

«Углубленная диспансеризация – это серия анализов и тестов, которые позволят оценить последствия перенесенной коронавирусной инфекции для организма. Те, кто перенес ковид, могут пройти диспансеризацию через 60 дней после выздоровления», – уточнил он.

О возможности пройти диспансеризацию жителей оповестят по телефону, электронной почте или посредством мессенджеров.

Напомним, диспансеризацию и профосмотры в республике приостановили с 7 октября в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

В ходе того же прямого эфира Александр Бречалов анонсировал отмену QR-кодов для родителей, провожающих детей в кружки и секции, а также пообещал принять жесткие меры в отношении недобросовестных владельцев ночных клубов

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