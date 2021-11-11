Максим Шумихин назначен исполняющим обязанности директора Дома дружбы народов Удмуртии

Помимо предыдущей должности, за свою карьеру он был помощником двух руководителей региона. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Максим Шумихин, ранее по собственному желанию покинувший пост заместителя руководителя администрации главы и правительства Удмуртии, назначен исполняющим обязанности директора Дома дружбы народов республики. Как сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на самого Шумихина, на новую должность он заступил с 10 ноября.

«[Уход с предыдущего поста] ни с чем не связан. Просто начало очередного нового этапа в жизни», — пояснил Шумихин изданию.

Напомним, Максим Шумихин работал в администрации главы и правительства Удмуртии с 2010 года. Помимо предыдущей должности, за свою карьеру он был помощником двух руководителей региона (Александра Волкова и Александра Соловьева).

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