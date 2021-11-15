Свыше 90% взрослого населения Дебесского района Удмуртии получили прививку от коронавируса

Район продолжает лидировать по темпам вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Фото: Ильяс Бекмансуров

Дебесский район Удмуртии продолжает лидировать по темпам вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов, по состоянию на 13 ноября прививку получил 91% подлежащих вакцинации жителей муниципалитета.

«Впереди новогодние праздники. Очень важно войти в них с максимальным количеством привитых», – написал Бречалов.

В тройку лидеров также входят Якшур-Бодьинский (86%) и Красногорский (78%) районы республики. Напомним, в конце октября тройку замыкал Шарканский район.

Отметим, что согласно сводкам Оперштаба Удмуртии, за прошедшие три дня (12,13 и 14 ноября) в Красногорском районе зафиксировали 1 случай коронавируса, в Якшур-Бодьинском районе – 21 случай, в Дебесском районе – 3 случая.

По состоянию на утро 15 ноября, вакцинированы 584 027 жителей Удмуртии. Из них 371 259 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 104 036 человек. Всего для достижения коллективного иммунитета планируется привить 80% населения (921 660 человек)

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