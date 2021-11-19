Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 187 ижевчан. Фото: pexels.com

По данным на утро 19 ноября в Удмуртии выявили 377 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 человек.

Фото: Оперштаб УР

Рассказываем о статистике по районам и городам республики:

Ижевск — 33 357 (+187 по отношению к утру 18 ноября)

Воткинск — 3 744 (+47)

Можгинский район — 1 044 (+27)

Игринский район — 1 848 (+22)

Каракулинский район — 479 (+17)

Можга — 3 510 (+12)

Глазов — 3 131 (+10)

Балезинский район — 1 194 (+9)

Воткинский район — 1 068 (+8)

Красногорский район — 560 (+8)

Ярский район — 463 (+7)

Вавожский район — 649 (+7)

Завьяловский район — 2 626 (+5)

Дебесский район — 481 (+4)

Кизнерский район — 640 (+2)

Алнашский район — 963 (+2)

Якшур-Бодьинский район — 875 (+1)

Малопургинский район — 766 (+1)

Глазовский район — 598 (+1)

Сарапул — 2 627

Увинский район — 2 494

Шарканский район — 1 177

Сюмсинский район — 819

Сарапульский район — 693

Камбарский район — 678

Селтинский район — 665

Юкаменский район — 560

Граховский район — 466

Киясовский район — 453

Кезский район — 439

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