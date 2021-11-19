Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 ноября: какие районы лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 187 ижевчан. Фото: pexels.com
По данным на утро 19 ноября в Удмуртии выявили 377 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 человек.
Фото: Оперштаб УР
Рассказываем о статистике по районам и городам республики:
Ижевск — 33 357 (+187 по отношению к утру 18 ноября)
Воткинск — 3 744 (+47)
Можгинский район — 1 044 (+27)
Игринский район — 1 848 (+22)
Каракулинский район — 479 (+17)
Можга — 3 510 (+12)
Глазов — 3 131 (+10)
Балезинский район — 1 194 (+9)
Воткинский район — 1 068 (+8)
Красногорский район — 560 (+8)
Ярский район — 463 (+7)
Вавожский район — 649 (+7)
Завьяловский район — 2 626 (+5)
Дебесский район — 481 (+4)
Кизнерский район — 640 (+2)
Алнашский район — 963 (+2)
Якшур-Бодьинский район — 875 (+1)
Малопургинский район — 766 (+1)
Глазовский район — 598 (+1)
Сарапул — 2 627
Увинский район — 2 494
Шарканский район — 1 177
Сюмсинский район — 819
Сарапульский район — 693
Камбарский район — 678
Селтинский район — 665
Юкаменский район — 560
Граховский район — 466
Киясовский район — 453
Кезский район — 439
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