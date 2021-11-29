Погода в Ижевске 29 ноября: снег с дождем и «плюс»

29 ноября в Ижевске потеплеет. Фото: Лада Иванова

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы хорошо отдохнули и готовы к новой трудовой неделе. А «Комсомолка» для начала расскажет, какая погода за окном.

По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра сегодня поднимется до 0…+2 градусов. Днем местами пройдет небольшой снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с.

Такая погода сохранится в Ижевске на протяжении всей недели.

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