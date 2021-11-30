На форуме «Сделано в Удмуртии» представят Календарь событийного туризма на 2022 год

Основными целями создания Календаря являются поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма, а также популяризация и продвижение событийных мероприятий. Фото: Сергей Грачев

8 декабря в рамках форума «Сделано в Удмуртии» состоится онлайн-презентация Календаря событийного туризма республики на следующий год. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, основными целями создания Календаря являются поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма, а также популяризация и продвижение событийных мероприятий.

«На мероприятии анонсируют главные туристические, спортивные, культурные и другие мероприятия, проводимые на территории региона в 2022 году. Это 12 самых значимых событий в области туризма — по три на каждый сезон: зима, весна, лето, осень. Среди них как уже традиционные и знакомые всем Фестиваль искусств «На родине им. П.И. Чайковского», этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя», так и новые активности по всей республике. Все они будут опубликованы на портале Visit Udmurtia и социальных сетях проекта», — говорится в сообшении.

По традиции, в презентации примут участие более 500 человек – зрителей и гостей. В их числе представители туриндустрии разных регионов РФ, федеральные эксперты в сфере туризма и гостеприимства, отвечающие за развитие туриндустрии представители органов власти, а также туроператоры.

Специальный гость мероприятия – российский трэвел-блогер и путешественник Эльнар Мансуров – расскажет о том, как создать эффективный и узнаваемый бренд в туриндустрии и не только.

Напомним, в этом году форум «Сделано в Удмуртии пройдет в онлайн-формате с 6 по 10 декабря. Корпорация развития республики будет вести трансляции с форума на своем официальном сайте. В канун форума на сайте Корпорации развития Удмуртии появится новогодняя елка с подарками для бизнесменов, самозанятых и тех, кто только собирается заняться предпринимательской деятельностью. Ежедневно на елочных украшениях будут появляться по 4 выступления спикеров, а под елкой каждый из участников форума сможет найти бонусы от партнеров форума.

В числе спикеров форума: эксперт в системном развитии личности Ицхак Пинтосевич, управляющий партнер Newman Sport Владимир Волошин, и руководитель проекта «Вкусвилл. Практика» Евгения Щепина. Для самозанятых будет организована отдельная площадка, на которой выступят блогер из Удмуртии Вера Трефилова (Vera Wonderbera) и фотограф Александр Маерс.

Также в рамках форума пройдет региональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех».

Регистрация на форум «Сделано в Удмуртии - 2021» доступна по ссылке.

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