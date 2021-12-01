Оказание плановой медпомощи возобновили в Удмуртии

В больницах республики продолжают действовать санитарно-профилактические меры. Фото: Минздрав УР

В Удмуртии на фоне улучшения эпидемиологической ситуации с 1 декабря возобновили оказание плановой первичной медико-санитарной помощи, а также оказание плановой помощи в условиях стационара. Об это сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Кроме того, в республике возобновлена диспансеризация, в том числе углубленная, для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больницах республики продолжают действовать санитарно-профилактические меры: обязательное ношение масок, замеры температуры тела на входе и разделение потоков пациентов.

Напомним, плановую медпомощь частично приостановили 28 июня текущего года из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и высокой нагрузки на систему здравоохранения.

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