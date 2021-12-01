Организатора подпольных казино по прозвищу «Бурят» ищут в Удмуртии

До исчезновения он проживал в деревне Русский Вожой Завьяловского района. Фото: СУ СКР по УР

В Удмуртии разыскивается уроженец Сарапула Конькин Михаил Викторович, в узких кругах также известный как «Бурят» и «Морячок». Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике, его обвиняют в незаконных организации и проведении азартных игр на территории Сарапула и Сарапульского района (часть 3 статьи 171.2 УК РФ). Дата рождения разыскиваемого – 27 июня 1986 года. До исчезновения он проживал в деревне Русский Вожой Завьяловского района, имеет недвижимость в том числе и на территории Удмуртии, Татарстана и Краснодарского края.

«Приметы обвиняемого: славянской внешности, возраст 36 лет, на вид 35-40 лет, рост 180 см, плотного телосложения, лицо овальное. Нос: спинка – с горбинкой, основание – горизонтальное, волосы: прямые, короткие, цвет волос тёмный, имеются залысины; губы – тонкие, подбородок – прямой, ушные раковины - прилегающие. При себе имеет паспорт гражданина Российской Федерации и заграничный паспорт. Особых примет нет», – сообщают в ведомстве.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят обратиться по следующим телефонам: 8 (3412) 695-725, 41-39-20, 41-39-38, 41-39-85, 8-912-448-31-57 и 8-912-004-25-98 или 02.

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