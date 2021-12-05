Резкое похолодание идет в Удмуртию

Все экстренные службы Удмуртии переведены в режим повышенной готовности. Фото: vk.com/semenov_yaroslav78

Грядут морозы. Ближайшей ночью местами в Удмуртии столбик термометра упадет до - 23°С. Похолодание продлится до ночи на 8 декабря, на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

«Примите меры предосторожности в целях предотвращения переохлаждений и обморожений при нахождении на улице. Кроме того, необходимо повысить внимательность при использовании электрообогревателей и печного оборудования. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, соблюдайте правила эксплуатации отопительных приборов и электропроводки, газового оборудования», – обратилась к горожанам пресс-служба МЧС Удмуртии.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как в Ижевске убирают снег. За ночную смену расход противогололедных материалов в городе составил 140 тонн.

Как сообщает Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, на дорожных предприятиях сформирован достаточный запас противогололедных реагентов. Транспорт обрабатывает дороги от наледи и очищает от снега.

«Но даже всем имеющимся автопарком Удмуртии невозможно вмиг очистить тротуары, межквартальные проезды и трассы – на это потребуется время. Поэтому, пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны», – отмечает председатель правительства.

При возникновении экстренных ситуаций сразу позвоните в оперативные службы по телефонам:

- 101 или 112;

- 8-800-220-0-220 – в случае отключений электричества или повреждений энергообъектов (контакт-центр Россетей);

- 271-911, 27-15-27 – в случае, если управляющая компания не реагирует на вызов (горячая линия Госжилинспекции).

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