Погода 9 декабря в Удмуртии: гололедица и небольшой «минус»

День ожидается теплым
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 9 декабря. Рабочая неделя почти заканчивается, и мы надеемся, что вы практически закончили свои дела. А день по традиции начинаем с прогноза от «Комсомолки».
По данным Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная погода. Временами пройдет небольшой снег. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица. Температура воздуха опустится до -1…-6. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Теперь подробнее о том, что ожидает города региона (по данным Яндекс. погоды):
Ижевск
-1…-3, небольшой снег, гололедица.
Воткинск
-2…-4, небольшой снег.
Глазов
-2…-4, небольшой снег
Камбарка
-4, пасмурно
Можга
-2…-5, небольшой снег
Сарапул
-4, небольшой снег
Подробнее о погоде на неделю мы рассказывали здесь.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Скачки давления и обострение хронических заболеваний: как перепады температур влияют на здоровье людей и что с этим делать
Сколько стоит украсить дом к Новому 2022 году в Ижевске?
Ижевск с высоты птичьего полета: 5 фотографий с Яндекс.карт