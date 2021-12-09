Погода 9 декабря в Удмуртии: гололедица и небольшой «минус»

День ожидается теплым Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 9 декабря. Рабочая неделя почти заканчивается, и мы надеемся, что вы практически закончили свои дела. А день по традиции начинаем с прогноза от «Комсомолки».

По данным Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная погода. Временами пройдет небольшой снег. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица. Температура воздуха опустится до -1…-6. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Теперь подробнее о том, что ожидает города региона (по данным Яндекс. погоды):

Ижевск

-1…-3, небольшой снег, гололедица.

Воткинск

-2…-4, небольшой снег.

Глазов

-2…-4, небольшой снег

Камбарка

-4, пасмурно

Можга

-2…-5, небольшой снег

Сарапул

-4, небольшой снег

Подробнее о погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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