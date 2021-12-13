Слабое потепление и гололедицу ожидают в Ижевске 13 декабря

13 декабря в Ижевске ожидается слабое потепление. Фото: Unsplash.com

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 13 декабря. Синоптики Удмуртского Гидрометцентра прогнозируют, что в этот день столбик термометра дойдет до -11…-13 °С.

В столице Удмуртии день пройдет преимущественно без осадков. Ветер южный 2-7 м/с.

Ночью столбик термометра упадет до -21…-23 °С.

На погоду в Удмуртии влияет обширный антициклон, который распространяется практически на всю Европейскую часть России.

Все дни ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. На дорогах сохранится гололедица. По предварительному прогнозу, к середине недели температура воздуха повысится до -5..-10°С, пройдет небольшой и умеренный снег.

Ранее мы рассказали о погоде на всю неделю.

Желаем отличного и продуктивного понедельника!

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