Гороскоп на 17 декабря 2021 года: Овнов ожидает бурный роман, а на Весов могут напасть на улице

Что ждет наших читателей в пятницу? Фото: pexels.com

ОВЕН

Высока вероятность, что сегодня начнется самый бурный и одновременно самый непродолжительный роман в вашей жизни. Важные дела стоит перенести на вторую половину дня.

ТЕЛЕЦ

Отмените дальние поездки, а если придется сесть за руль – соблюдайте максимальную осторожность. Во всем остальном день довольно удачный.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас попытаются сделать крайним в какой-то очень неприятной истории. Звезды советуют поменьше доверять незнакомым и малознакомым людям.

РАК

Не лучший день для покупок. Звезды намекают на резкие перепады настроения, особенно в первой половине дня.

ЛЕВ

Чтобы предотвратить постепенно надвигающееся выгорание, вам стоит сменить обстановку и отдохнуть. Если такой возможности нет, то хотя бы не перерабатывайте.

ДЕВА

Жизнь проверит вас на способность выполнять сразу несколько дел одновременно. Даже если вы не справитесь – воспримите это как важный профессиональный опыт, который стоит проанализировать.

ВЕСЫ

Высока вероятность получить травму или даже подвергнуться нападению на улице. Будьте осторожны.

СКОРПИОН

Вам следует притормозить и осмотреться вокруг. Мир куда приятнее и прекраснее, чем кажется. Вдохновитесь, отдохните – и снова в путь.

СТРЕЛЕЦ

Хороший день для занятий спортом и для любой физической активности. звезды намекают. Что вечером вы получите крайне приятное известие.

КОЗЕРОГ

Не торопите события на личном фронте. Объекту вашей страсти нужно время, чтобы разобраться в себе.

ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь закончить все важные дела в первой половине дня – после обеда ожидается резкий спад объективности. Также звезды советуют не давать никому никаких обещаний.

РЫБЫ

Действуйте, полагаясь на свою интуицию, чаще рискуйте и импровизируйте. Вечером вероятно неожиданное финансовое поступление.

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