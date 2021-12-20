Погода в Ижевске 20 декабря: сильный снег и гололедица

В Ижевске ожидается сильный снегопад
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы готовы к предпраздничной рабочей неделе. А пока вы потягиваетесь, мы расскажем, какая погода ждет вас за окном.
По данным Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха поднимется до -3…-5. Днем пройдет умеренный, местами сильный снег. На дорогах образуется гололедица и снежный накат. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с.
В ближайшие дни похолодает.
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