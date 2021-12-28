Выживший пассажир упавшего вертолета в Удмуртии находится в стабильно тяжелом состоянии

Фото: МЧС Удмуртии

Пострадавший после жесткой посадки вертолета пассажир госпитализирован в 1 РКБ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Его состояние оценивается как тяжелое, стабильное.

Мужчина находится в сознании.

Напомним, что около 15 часов 27 декабря 2021 года поступило сообщение о жесткой посадке вертолета, который патрулировал магистральные нефтепроводы. Экипаж сам сообщил о крушении. С этого момента начались активные поиски летчика и пассажира, которые получили травмы. К сожалению, одного члена экипажа спасти не удалось.

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