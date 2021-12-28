Крушение вертолета Ми-2 в Удмуртии: из-за чего произошло ЧП, почему людей искали больше 9 часов и что сейчас с ними

Вертолет нашли около 00:40 местного времени. Фото: rosguard.gov.ru

27 декабря два человека оказались в холодном капкане под Ижевском. Их упавший вертолет Ми-2 искали 298 человек и почти сотня единиц техники, включая беспилотники и снегоходы. И даже с таким спасательным составом поиски растянулись на долгие девять часов сорок минут.

Все это время члены экипажа боролись за жизнь при температуре -18… -23 °С. Они были травмированы и обездвижены, не могли подать сигнал помощи, кроме звонка на 112. Но вскоре и эта связь была утрачена.

Пилот погиб. Его 53-летнего пассажира удалось спасти. Сейчас он в 1 РКБ с серьезными травмами, обморожениями и ретроградной амнезией. «Комсомолка» попыталась ответить на три вопроса, которыми задаются многие: из-за чего произошла трагедия, почему людей искали так долго и что сейчас с ними.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

ТЕХНИКА БЫЛА НЕИСПРАВНА?

В этом вопросе нам помог разобраться Андрей Кузьмин. Он был летчиком той же компании, в которой работал пострадавший экипаж. По маршруту погибшего пилота и пострадавшего пассажира он летал неоднократно – проверял нефтепровод, с помощью вертолета мониторил, нет ли на сетях утечек или несанкционированных врезов.

Мужчина не понимает, что могло стать причиной трагедии.

«Там нужно лететь вдоль нефтепровода, а потом возвращаться обратно. Никаких сложностей на маршруте нет. Вертолет Ми-2 справился бы с любой погодой, но и метеоусловия были отличные. Возможно, дело в том, что вертолет старый, как и вся наша техника. Если пилот говорил, что началось вращение, скорее всего, отказала техника», – предполагает летчик.

На поиски отправили 298 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Он отмечает: если бы пилот мог спланировать, то посадил бы вертолет на поляну. Так как посадка произошла в лесу, то такой возможности не было.

ПОЧЕМУ ИСКАЛИ ТАК ДОЛГО?

Вопрос, который неоднократно встречается под каждым постом о трагедии – почему поиски шли почти 10 часов часов? Как пояснил Андрей Кузьмин, на вертолетах стоят маячки, при ударе они подают сигнал. Видимо, в этом случае устройство было неисправно.

Добавьте к этому зиму, ночь, лес. Все это также усложнило работу поисковых служб.

«Девять часов для поисков в ночное время – это немного. Конечно, желательно быстрее, но это как получится. Ведь в лесу нет дорог, нет видимости хорошей. Объем работ при поисках немалый, и необходимо время на подготовку: нужно собрать людей, обеспечить их соответствующей техникой. Тем более, что никто не находится на дежурстве постоянно: кто-то на рабочем месте, кто-то дома. Кроме того, нужно привлечь много служб и спасателей, и медиков», – комментирует Валентин Захаров, председатель Общественного совета при ГУ МЧС России по Удмуртии.

На поиски ушло больше девяти часов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ЭКИПАЖЕМ?

В крушении выжил пассажир вертолета. Его доставили в 1 РКБ в стабильном, но тяжелом состоянии. На 28 декабря мужчина находится в сознании, врачи не видят опасности для жизни.

«В данный момент угрозы для жизни я не вижу. Коротко по диагнозу: сочетанная травма, достаточно серьезный перелом таза, перелом локтя, общее переохлаждение. Были участки переохлаждения, но удалось справиться медикаментозно и, по всей видимости, ампутации чего-либо удастся избежать», – рассказал Павел Твертинев, заведующий отделением реанимации 1 РКБ.

На условиях анонимности нам удалось поговорить со знакомым пострадавшего. Оказалось, что мужчина всю жизнь грезил небом. Волей случая попал в МВД, дослужился до полковника. Был завсегдатаем аэродрома в Пирогово – летал, тренировался. А после выхода на пенсию сделал увлечение своей новой профессией – стал летчиком-наблюдателем.

«Это спортивный, увлекающийся, крепкий мужчина. Я сам вдохновляюсь его примером. Он и раньше светился от счастья, но с тех пор, как любимое дело стало профессией, начал светиться вдвойне», – поделился его знакомый.

«Комсомолка» пыталась связаться с родственниками погибшего. Они отказались от комментариев. Только на личной странице Главы Удмуртии Александра Бречалова молодой человек, предположительно брат летчика, оставил комментарий: «И нет больше брата… Светлая память, Дамирчик. Ты в объятиях папы. Я тебя люблю».

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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