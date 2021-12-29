Наехавшему на теплотрассу в Балезино водителю грозит штраф до 10 тысяч рублей или лишение прав

Без тепла остались 16 зданий. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Маршрут грузовика MAN, который сегодня ночью наехал на теплотрассу и тем самым лишил отопления 16 зданий в поселке Балезино, не был согласован с «Удмуртавтодором». Об этом сообщили в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии.

«28 декабря 2021 года около 00.30 час., напротив дома №8 посёлка Балезино, водитель грузового автомобиля MAN с полуприцепом, 38-летний мужчина, двигаясь с крупногабаритным грузом, не учёл габаритные размеры перевозимого груза и совершил наезд на препятствие – теплотрассу», - говорится в сообщении ведомства.

В отношении водителя составили протокол по части 6 статьи 12.21.1 КоАП РФ. Ему грозит штраф в размере от 7 до 10 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Напомним, в результате аварии без тепла остались 4 многоквартирных и 10 частных домов, а также школа и детский сад.

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии сообщили об отмене занятий в детских садах и о переводе школьников на дистант. В частных домах тепло поддерживается при помощи печей, в многоквартирных – при помощи электронагревателей.

Восстановить подачу тепла планируют в течение дня.

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